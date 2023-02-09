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Depremde nişanlısını kaybeden genç cenazenin başından ayrılamadı

Kahramanmaraş’taki depremde nişanlısını kaybeden Yunus Emre Kaya nişanlısının başından ayrılamadı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:45
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Depremde nişanlısını kaybeden gencin yürek burkan sözleri

Depremde nişanlısını kaybeden genç cenazenin başından ayrılamadı
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ta 2 büyük deprem meydana geldi. Depremde 24 yaşındaki Yunus Emre Kaya nişanlısı Gülçin’i kaybetti.

Yunus Emre Kaya ve nişanlısı Gülçin, 6 Şubat’taki yıkıcı depremlerden önce birlikte bir hayat kurmayı planlıyorlardı.

Kaya, nişanlısını depremlerin üçüncü gününde faciada hayatını kaybedenlerin yattığı bir spor salonunda uğurladı.

“GELİNLİK YERİNE KEFEN GİYDİRECEĞİZ”

Reuters’a konuşan 24 yaşındaki genç, “Gelinlik giydirmeyi planlıyorduk ama şimdi cenaze kefeni giydireceğiz” dedi. Kaya, deprem sabahı annesini sokağa çıkardıktan sonra koşarak gittiği nişanlısının evinin yerle bir olduğunu söyledi.

Ölüm haberini sonradan aldığını söyleyen Kaya, “Tek dileğim inşallah acı çekmeden ölmüşlerdir. Az önce yüzünü açıp alnını öptüm. Böyle güzel bir koku yok dünya üzerinde” dedi.

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