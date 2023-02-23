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Adıyaman'da çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 3 sitenin müteahhidi tutuklandı

İki büyük depremin ardından Adıyaman'da yıkılan ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 3 sitenin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:27
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Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 3 sitenin müteahhidi tutuklandı
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Çok sayıda ilde yıkıma ve on binlerce can kaynına neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.

100'DEN FAZLA VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 100'den fazla yurttaşın hayatını kaybettiği "Mavi Kent Yapı", "Bahçeşehir 1" ile "Bahçeşehir 2" sitelerinin müteahhidi Akbaş'ı İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akbaş, adli makamlar tarafından tutuklandı. (AA)

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