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Depremde yıkılan eğlence merkezi enkazı kaldırıldı

Düzce’deki depremde yıkılan eğlence merkezi enkazı kaldırıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:49
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Depremde yıkılan eğlence merkezi enkazı kaldırıldı

Depremde yıkılan eğlence merkezi enkazı kaldırıldı
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İHA

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan eğlence merkezinin enkazı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde depremde Gaziantep Caddesi'nde bulunan eğlence merkezi sarsıntıya dayanamayarak yıkılmıştı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin enkazının kaldırılması için çalışma başlattı. Çalışmalarının gün içinde bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan, ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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