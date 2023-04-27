Depremden etkilenen bölge esnafını desteklemek amacıyla İstanbul’da Dayanışma Pazarı kuruluyor.

ANKA'da yer alan haberde, İBB ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, afetzedelere yardım amaçlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu kapsamda, depremden etkilenen bölge esnafı Festival Park Kadıköy’de 28 Nisan- 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında bir Dayanışma Pazarı kurulacak.

İBB’nin mekân tahsisi ve lojistik destek sağlayacağı Dayanışma Pazarı’nda; Kahramanmaraş’tan ve diğer illerden gelecek depremzede esnaf stant açacak, bölgeden getirilen yöresel ürünler sergilenip satılacak.

Toplam 8.500 metrekare alanı ve 10 bin kişi kapasitesi ile Festival Park Kadıköy; metrobüs, metro, vapur ve dolmuş olmak üzere tüm toplu taşıma hatlarının kesiştiği bir noktada, Haydarpaşa Garı’ndan Moda Sahili’ne uzanan rıhtımın sonunda yer alıyor.