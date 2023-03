Depremden etkilenen öğrencilere 450 bin dolarlık yurt dışı eğitim bursu

Yaşanılan deprem felaketinin ilk travması atlatıldıktan sonra büyük öneme sahip eğitim ihtiyacı gündeme geldi. IEFT Fuarları ve YEDAB (Yurt Dışı Eğitim Acenteleri Derneği) 20 yıldır düzenlenen yurt dışı eğitim ve kariyer fuarlarını bu yıl Türk öğrencilerin en çok fayda sağlayacağı şekilde düzenlemek çalışmalara başladığını duyurdu. Bu sene 41. kez düzenlenecek olan IEFT Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Fuarlarına katılacak üniversite ve eğitim kurumları burs ve indirim oranlarında ciddi artışlarla geliyor.

450 bin doları bulan tam burs imkânı

Dünyanın pek çok farklı ülkesinden üniversite ve koleji çatısı altında buluşturan Global University Systems (GUS) Türkiye'de düzenlenecek olan IEFT Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Fuarları kapsamında depremden etkilenen öğrencilere toplamda 450 bin doları bulan tam burs vereceğini açıkladı. Öğrenciler, GUS çatısı altında bulunan Kanada, Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda gibi ülkelerin üniversitelerinde hukuktan tıbba kadar pek çok alanda eğitim alabilecek.

Konu hakkında yapılan açıklamada “Amacımız, alınan eğitimle edinecekleri yeni becerilerini Türkiye'yi yeniden inşa etmeye yatırım yapmayı planlayan yetenekli bireyler bulmak. Başvurularımız Nisan ayı sonuna kadar açık olacaktır” denildi. Depremden etkilenen başarılı öğrenciler İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan fuarlarda okul yetkilileriyle bire bir görüşme imkânı bulacak.

Fuarın dikkat çekici detaylarından biri Türk öğrencilere cazip burs imkânları sunulacak olması. Bazı okullarda burs imkânları 10 bin pound, 10 bin dolar ve 10 bin Kanada dolarına kadar yükselebiliyor. Örneğin İngiltere'nin en iyilerinden olan University of Reading başarılı öğrencilere 2 bin ile 10 bin pound arası burs imkânı sunuyor. Amerika'nın en iyi üniversitelerden Oklahome State University de fuar kapsamında başarılı öğrencilere 10 bin dolara kadar burs veriyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan YEDAB Başkanı Osman Yılmaz “Yaptığımız görüşmeler sonucunda katılımcı okulların hemen hemen hepsi fuara katılacak öğrencilere güzel imkânlar vereceklerini söyledi. Katılımcılar arasından sadece GUS toplamda 450 bin doları bulan tam burs imkânı sağlayacak. Bu bile başlı başına çok büyük bir rakam. Bir öğrencinin bütçesi için göz ardı edilemeyecek bir burs imkânı. Tabi bu ciddi burslar en başarılı öğrencilere verilecek. Öğrencilerin tatmin edici görüşmeler yapabilmeleri için fuara not dökümleri, dil seviye tespit sınav sonuçları ve referans mektuplarıyla katılmalarını öneriyoruz. Bu şekilde sonuç odaklı görüşmeler yapabilirler” dedi.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar fuarın en etkin şekilde düzenlenmesi ve Türk öğrencilerin en fazla faydayı sağlayabilmesi adına çok çalıştıklarını belirterek “Ülke olarak geçirdiğimiz bu derin acılı günlerde ne çok gençlerimizin yaralarını sarmaya odaklandık. Bu sebeple katılımcı her okulla görüşerek başarılı öğrencilerimize özel imkânlar oluşturulması için ricacı olduk. Sonucunda da güzel geri dönüşler aldık” dedi.

Gerekli ve faydalı bilgiler birinci ağızdan paylaşılacak

Akar yurt dışı eğitim ile ilgili akıllarda çok fazla soru işareti olduğunu da bildiklerini belirterek bu konuda en doğru bilgilerin birinci kaynaktan öğrenilmesi için fuar kapsamında seminerler düzenleyeceklerini söyledi. Akar; İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Polonya ve İsveç gibi ülkeler, fuar kapsamında eğitim sistemlerini detaylı olarak anlatabilmek için seminerler düzenleyeceklerini bildirdi. Ülkelerin eğitim ataşeleri tarafından verilecek olan seminerler, ülkelerin eğitim sistemleri ve kabul koşullarına dair önemli bilgiler içerecek.

Seminerler kapsamında Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Polonya ve İrlanda gibi ülkelerinin yetkilileri kendi ülkelerindeki lisans ve yüksek lisans programlarını, bu programların kabul şartlarını, sunmuş oldukları burs imkânlarını, kabul ve kayıt tarihlerini, eğitim sistemlerinin içeriğini paylaşacak. Sunumların ardından yapılacak soru cevap bölümlerinde ise sormak istenilen tüm sorulara cevap alınacak.

25 ülkeden 150 eğitim kurumunun bir araya geleceği fuara İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa, Çekya, İrlanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Rusya, Macaristan, Japonya, Avusturalya, Birleşik Arap Emirliklerinden katılım olacak. Öğrenciler ve ebeveynler fuara ücretsiz olarak katılmak için ieft.com.tr adresinden ücretsiz davetiye alabilecek.

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesindeki King's College London, Cardiff University, University of Brighton, University of Essex, UPENN - University of Pennsylvania, Oklahoma State University, University of Regina, University of Canada West, RUDN University gibi pek çok eğitim kurumu fuarda yer alacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek olan fuara yoğun bir katılım bekleniyor. 16 Mart'ta İstanbul'da başlayacak olan fuar, 18-19 Mart'ta devam edecek. 21 Mart'ta Ankara'da sürecek. Fuar 23 Mart'ta İzmir'de noktalanacak.