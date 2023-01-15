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Depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları kamerada

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:54
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Depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları kamerada

Depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları kamerada
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Depremin sarsıntısı Kürk köyünde bir evin bahçesinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme uykusunda yakalanan köpeğin uyanarak bölgeden haylayarak kaçtığı görüldü.

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serkan
15.01.2023 21:01
köpekler kuşlar kediler martılar depremi önceden hissederler*  
 
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