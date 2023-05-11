Depremi çabuk unutan AKP’den ‘yıkım’ videosu. Sosyal medyada büyük tepki topladı

AKP Artvin Gençlik Kolları, üzerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişinin yer aldığı binanın yıkılmasını tasvir eden bir video yayınladı.

Depremi çabuk unutan AKP’den ‘yıkım’ videosu. Sosyal medyada büyük tepki topladı

AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden bir video yayınladı.

Videoda binanı yıkılmasının ardından ‘Dombra’ eşliğinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görseli yer aldı.

Video, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın ise evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçildiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Cinayetin işlendiği ev yandı Yaşam
Cinayetin işlendiği ev yandı
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı Dünya
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık Siyaset
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
AKP'li Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanların seçimi Güncel
AKP'li Binali Yıldırım: Bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için çalışanların seçimi
Üst geçidi kullanmayan kadına kamyonet çarptı Yaşam
Üst geçidi kullanmayan kadına kamyonet çarptı