Depremi çabuk unutan AKP’den ‘yıkım’ videosu. Sosyal medyada büyük tepki topladı

AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden bir video yayınladı.

Videoda binanı yıkılmasının ardından ‘Dombra’ eşliğinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görseli yer aldı.

Video, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın ise evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçildiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.