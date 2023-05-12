AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı

AKP’nin Artvin Gençlik Kolları’nın deprem felaketiyle dalga geçen skandal videosu sonrası CHP’liler AKP Artvin İl Başkanlığı binasına CHP bayrağı astı

AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı

Editör: Serkan Talan

AKP Artvin Gençlik Kolları geçtiğimiz günlerde skandal bir video yayınladı. Deprem felaketiyle dalga geçilen videoda Kılıçdaroğlu’nun resminin asılı olduğu bir bina yıkılırken sonrasında Erdoğan’ın görseli görülüyor. AKP’lilerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı video büyük tepki çekti.

Skandal videonun sosyal medyada büyük tepki çekmesi sonrası CHP’liler harekete geçti. Artvin’deki CHP gönüllüleri, AKP Artvin İl Başkanlığı binasına CHP bayrağı astı. CHP’liler bayrak astığı anları sosyal medyadan paylaştı.

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