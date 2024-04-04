Depremi önceden hissedip tepki veren köpek viral oldu

Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem anında bir köpeğin tepkisi, sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin deprem öncesinde sakin bir şekilde oturduğu, ancak deprem başladığında hemen ayağa kalkıp endişeli bir şekilde etrafına baktığı görülüyor. Köpeğin depremi önceden hissedip tepki vermesi, hayvanların doğal afetler konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.