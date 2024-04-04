Depremi önceden hissedip tepki veren köpek viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Depremi önceden hissedip tepki veren köpek viral oldu
Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremi olmadan hissedip tedirgin olan köpeğin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem anında bir köpeğin tepkisi, sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin deprem öncesinde sakin bir şekilde oturduğu, ancak deprem başladığında hemen ayağa kalkıp endişeli bir şekilde etrafına baktığı görülüyor. Köpeğin depremi önceden hissedip tepki vermesi, hayvanların doğal afetler konusundaki duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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