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Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi

198 saat sonra enkazdan çıkarılan Muhammet Cafer Çetin ambulans helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:00
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Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi

Depremin 9. Gününde enkazdan çıkarılan Muhammet helikopterle sevk edildi
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İHA’nın haberine göre, Abdülmusa Caddesi'ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazın en alt katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler 'Domuz damı' denilen yöntemle Muhammed’e ulaştılar.

Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.

Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin, dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar.

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammed Cafer, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'ne sevk edildi.

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