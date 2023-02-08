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Depremin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği’nden psikolojik ilk yardım rehberi

İki büyük deprem ardından açıklama yapan Türkiye Psikiyatri Derneği, desteğe hazır olduklarını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:46
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Depremin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği’nden psikolojik ilk yardım rehberi

Depremin ardından Türkiye Psikiyatri Derneği’nden psikolojik ilk yardım rehberi
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Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada kurumun kaynaklarının ülke genelinde işbirliği içerisinde kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle çok üzgün olunduğu kaydedilirken şunlar belirtildi:

“Türkiye Psikiyatri Derneği ülkemizde yaşanan tüm afetlerde aktif şekilde görev almış olup kaynak, bilgi birikimi, deneyim, eğitim ve kadro açısından en nitelikli kurumlardandır. Son yaşadığımız deprem afetinde de erken ve uzun dönemde bu kaynaklarımızı ülke genelinde işbirliği içerisinde kullanmaya tüm gücümüzle hazırız” 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Afetlerin özellikle erken dönemlerinde toplum ruh sağlığı ile ilişkili öncelikli ihtiyaçlar olabilmektedir. Bunların başında kronik psikiyatrik hastalığı bulunanlar ve sürekli ilaç kullanması gereken hastalar bulunmaktadır. Yaşam alanlarının depremden etkilenmesi ile hastaların sürekli kullandıkları ilaçların temininde sorun yaşanması, hastaların ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle etkilenen bölgelerde sosyal destek ihtiyacını tespit edilmesi önem arz etmektedir.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği gibi kurumlardaki kayıtlar bu hastaların destek ihtiyacını belirlemek için kullanılabilir. Etkilenen nüfusa ilişkin her tür bilgi ve raporun tarafımızla paylaşılması ve yapılabilecekler konusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bildiririz.”

PSİKOLOJİK İLK YARDIM REHBERİ

TPD ayrıca, depremlerin ardından, Ruhsal Travma Ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi tarafından hazırlanan “Psikolojik İlk Yardım: Afet mağdurlarının iyi olmalarını nasıl destekleyebiliriz?” başlıklı bir rehber de yayımladı.
 

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