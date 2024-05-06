Telefon taşıma sayısı 2 katına çıktı

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numarası taşıma sayısı mayıstan bu yana 180 milyon 503 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 630 bin oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinin bilgilerine göre, ülkede 2023’ün sonu itibarıyla 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Dönemler olarak incelendiğinde 2023’ün birinci çeyreğinde 2 milyon 257 bin 266, ikinci çeyreğinde 2 milyon 465 bin 812, üçüncü 2 milyon 449 bin 425 ve son çeyreğinde 2 milyon 988 bin 257 olmak üzere 2023'te 10 milyon 160 bin 760 mobil numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.

Numara taşıma hizmetinin başlangıcından 2023’ün sonuna kadar da 177 milyon 388 bin 719 numara taşıması yapıldı.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi karşılayamadı.