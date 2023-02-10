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Deprem.io geliştirici ekibinden Discord’a çağrı

Deprem.io geliştirici ekibi sunucu sınırına ulaştıklarını açıklayarak Discord'dan yardım talep etti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:54
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Deprem.io sitesinden Discord’a yardım çağrısı

Deprem.io geliştirici ekibinden Discord’a çağrı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, deprem.io’nun geliştirici ekibi, Discord sunucu limitlerine ulaştıklarını belirterek platformdan yardım istedi.

Depremin hemen ardından kullanıma sunulan internet sitesi, bünyesinde barındırdığı birçok özellik sayesinde yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getiriyor.

Web sitesi kısa süre içinde popüler hale geldi ve depremzedelere yardımcı olmaya başladı. Doğal olarak 6 Şubat’ta açılan IT Deprem Yardım isimli Discord sunucularındaki kullanıcı sayısı da katlanarak arttı. Son olarak web sitesinin geliştiricileri, sunucu sınırına ulaştıklarını ifade ederek Discord‘dan kullanıcı limitinin artırılmasını istedi.

Kısa bir süre içinde geliştiricilere yanıt veren Discord, konuyu daha ayrıntılı bir şekilde incelemeleri için sunucunun kimliğini veya sunucuya katılmak için bir bağlantıyı DM üzerinden kendilerine ulaştırılmasını istedi.

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