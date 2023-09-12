Depremle ilgili yayın yapan Mehmet Akif Ersoy’un sözleri böyle değiştirildi. Sunucu şaştı kaldı

HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş depremlerin ardından yayında kullandığı ifadelerin nasıl cımbızlandığını açıkladı. Oğuzhan Uğur'un kendisine durumu nasıl açıkladığını anlatan Ersoy'u dinleyenler şaştı kaldı.

Depremle ilgili yayın yapan Mehmet Akif Ersoy’un sözleri böyle değiştirildi. Sunucu şaştı kaldı

HaberTürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine bir yayında konuştuğunu ancak sözlerinin montajlanarak nasıl yayınlandığını açıkladı.

Yapılan dezenformasyonu "Son Kabile" adlı YouTube kanalında anlatan Ersoy, deprem sürecinde Hatay’da yaşanan baraj dezenformasyonuna değindiğini ancak yayında kullandığı ifadelerin cımbızlandığını ve bağlamından koparıldığını Oğuzhan Uğur’la arasında geçen diyaloğuyla aktardı.

Ersoy konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"HATAY’DAKİ BARAJIN YIKILACAĞINA DAİR HABERTÜRK’TE YAYIN YAPMIŞSIN"

“Yayındayım, haber sunuyorum. Oğuzhan Uğur aradı. ‘Abi önemli bir konu var’ dedi. Senin bir videon var dedi. Ne videosu diye sordum. ‘Bir yerde bulduk bu videoyu’ dedi. Birtakım trol hesaplar… ‘Abi sen Hatay’daki barajın yıkılacağına dair Habertürk’te yayın yapmışsın’ dedi.

"'BARAJ DOLDU TAŞMAK ÜZERE YETKİLİLER ÖNLEM ALMAK ZORUNDA' DİYORSUN"

‘Oğuzhan ben böyle bir yayın yapmadım mümkün değil’ dedim. ‘Abi baraj doldu taşmak üzere yetkililer önlem almak zorunda diyorsun’ dedi. Oğuzhan ben baraj meselesi tartışıldığında dahi orada değildim. Böyle bir yayın yapmadığıma eminim. Sen dinledin mi diye sordum. Evet dedi. Telefonda videoyu açtı, dinledim.

"HABERTÜRK’TEN KAYDI İSTEDİM"

Ses benim sesim, yayın benim yayınım. Ben ‘baraj doldu artık ve yetkililer bir önlem almazsa bu sel gibi şehre yayılır önlem alınmalı’ diyorum. Önü şu cümlenin: Hatay’a gelen yardımları nehir, akarsu, sel gibi düşünürsek… Binlerce tır şu an yolda, Hatay’ın girişinde yığıldı. Burayı bir baraj gibi düşünün şu anda burası bir yardım seli olmak üzere diyorum. Yetkililer düzenli bir şekilde şehrin içine, kılcal damarlarına dağılmasını sağlamazsa çok büyük sıkıntı olur diyorum. Habertürk’ten kaydı istedim.”

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