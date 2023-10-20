İsrail polisinden canlı yayında coplu saldırı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayındaydı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun, Mescid-i Aksa’da yaşanan gelişmeleri aktarırken, İsrail polisi Altun’a coplu saldırıda bulundu.

İsrail polisinden canlı yayında coplu saldırı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayındaydı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kameramanı Emre Altun, Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında İsrail polisinin coplu müdahalesine maruz kaldı.

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Ersoy ve kameramanı Emre Altun Mescid-i Aksa yakınlarında canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı.

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İSRAİL POLİSİNDEN ÇİRKİN SALDIRI

Görüntülerde Ersoy’dan bölgeden çıkmasını isteyen İsrail polisi iki gazetecinin de sorun çıkarmadan oldukları noktandan çıkmaya çalışmalarına rağmen elindeki copla kameraman Emre’ye vurdukları göründü.

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O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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