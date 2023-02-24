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Depremler demiryolunu vurdu 

Türkiye'ye yasa boğan depremler bin 275 kilometrelik demiryolu hattına da büyük hasar verdi. Ekiplerin çalışmasıyla bin 167 kilometrelik hat onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:50
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Depremler demir yolunu vurdu 

Depremler demiryolunu vurdu 
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İHA'nın haberine göre, depremin en çok etkilediği ve büyük hasara yol açtığı Adıyaman’da Gölbaşı ilçesinden geçen demiryolu hattındaki raylar kıvırılırken, rayların bağlandığı traversler ise havada asılı kaldı. 

Suçatı-Gölbaşı arasında yer alan 71 kilometrelik alanda adeta yılan gibi kıvrılan raylar yerlerinden sökülürken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İki ayrı deprem sonrası tahrip olan demiryollarındaki raylar için Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) üretimi hızlandırarak bölgeye ray sevkiyatlarını hızlandırdı. 

Türkiye’nin ilk ve tek ray üreticisi olan KARDEMİR, tahrip olan demiryollarının yeniden ulaşıma açılması için üretimini hızlandırarak, TCDD ve alt yüklenicileri dahil 60 bin ton demir yolu rayı sevk etti.

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