Depremzede annenin bu feryadını duyun. Yemek yok servisimiz yok çocuğuma kitap almaya param yok

Hatay'ın Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin ardından aksayan eğitim hizmetlerine dair sorunlarını ve taleplerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. 3 çocuk annesi bir anne evlatlarına kitap alacak paralarının dahi olmadığını söyledi.

Depremin etkisiyle evlerini kaybeden ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler, eğitim hizmetlerinde karşılaştıkları aksaklıklara dikkat çekti.

Bir anne, "Ne evim kaldı ne eşyam kaldı. Okula geliyorum, servisim yok, çocuklarım küçük, okuma yazmayı daha yeni çözüyorlar ve şu anda nasıl göndereceğim? Yemek konusunda yine aynı şekilde zorluk çekiyoruz. Yemek yok, servisimiz yok. Benim öğrencim 8. sınıf, kaynak kitabı almak zorundayım, param yok." diyerek tepkisini dile getirdi.