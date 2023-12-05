Depremzede çocuklardan örnek davranış

Depremzede çocuklar İzcilik kampında 1000 tohumu toprakla buluşturarak örnek bir davranış gösterdiler.

KAYNAK: İHA
Depremzede çocuklardan örnek davranış

Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen Asrın Dayanışması Yaz İzcilik Kampına katılan depremzede çocuklar, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) koordinasyonuyla deprem sonrası gösterilen yardımseverlikten dolayı tüm Türkiye'ye teşekkür etmek için elleriyle tohum toplarını üretti.

Kampa katılan depremzede öğrencilerle, temel izcilik eğitiminin yanı sıra kurulan atölyede kurutulan tohum topları, her bir şehre 1000 adet olacak şekilde ülkenin tüm kentlerine gönderildi.

Bu çerçevede Mersin'e gönderilen 1000 akasya tohum topu ile 1000 fidan, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu temsilcilerinin katılımı ile Kuyuluk Ağaçlandırma Sahasında yapılan etkinlikle, depremzede öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, ÇEKUD İl Temsilcisi Cevdet Akkaymak, dernek üyeleri ve Türkiye İzcilik Federasyonu üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

aw091871-01.jpg

aw091871-02.jpg

aw091871-03.jpg

Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi Yaşam
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi
Bağ evinde çıkan yangına uykuda yakalanan iki kişi hayatını kaybetti Gündem
Bağ evinde çıkan yangına uykuda yakalanan iki kişi hayatını kaybetti
Üç dönemin mimarisi bu binada saklı Kültür Sanat
Üç dönemin mimarisi bu binada saklı
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar Gündem
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar
Böyle arkadaş düşman başına! Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti Gündem
Böyle arkadaş düşman başına! Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
Keçiörengücü geriden gelip Muş'u devirdi Spor
Keçiörengücü geriden gelip Muş'u devirdi
Park halindeki kamyonda yangın çıktı Gündem
Park halindeki kamyonda yangın çıktı