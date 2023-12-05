Depremzede çocuklardan örnek davranış

Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen Asrın Dayanışması Yaz İzcilik Kampına katılan depremzede çocuklar, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin (ÇEKUD) koordinasyonuyla deprem sonrası gösterilen yardımseverlikten dolayı tüm Türkiye'ye teşekkür etmek için elleriyle tohum toplarını üretti.

Kampa katılan depremzede öğrencilerle, temel izcilik eğitiminin yanı sıra kurulan atölyede kurutulan tohum topları, her bir şehre 1000 adet olacak şekilde ülkenin tüm kentlerine gönderildi.

Bu çerçevede Mersin'e gönderilen 1000 akasya tohum topu ile 1000 fidan, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği İl Temsilciliği ve Türkiye İzcilik Federasyonu temsilcilerinin katılımı ile Kuyuluk Ağaçlandırma Sahasında yapılan etkinlikle, depremzede öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, ÇEKUD İl Temsilcisi Cevdet Akkaymak, dernek üyeleri ve Türkiye İzcilik Federasyonu üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.