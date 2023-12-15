AFAD'dan depremzedelere yapılan bağışlar hakkında açıklama. Deprem yardımlarının nereye gittiği merak ediliyordu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
AFAD'dan depremzedelere yapılan bağışlar hakkında açıklama. Deprem yardımlarının nereye gittiği merak ediliyordu
AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra toplanan bağışlarla ilgili açıklama yaptı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 123 milyar 963 milyon 984 bin 430 TL'den 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz. Türkiye, tek yürek" denildi.

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HARCAMALARIN DETAYLARI SIRALANDI

AFAD’ın, depremzedelere yardım kapsamında toplanan bağışların harcandığı kalemleri ve şekillerini listeledi. Buna göre:

"Afetzedelere Yapılan Nakdi Yardım Ödemeleri: 42.664.752.000€

10 bin TL hasar hane ödemesi: 19.759.350.000€

15 bin TL taşınma yardımı: 8.294.595.000€

100 bin TL vefat ödemesi: 4.095.200.000

Kira ödemesi 9 aylık: 10.486.907.000€

Tahliye ödemesi: 28.700.000€

Afetzedelere Yapılan Barınma Giderleri: 29.013.979.031€

Çadır - konteyner alımı ve konteyner altyapısı: 27.153.439.166

Gıda - hijyen seti alımı: 1.153.772.865も

Esenkart ödemeleri: 706.767.000"

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