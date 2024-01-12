Depremzede dahil 30 kişiyi 7 milyon dolandıran 44 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine harekete geçti.

Ekipler e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiden 7 milyon 369 bin 713 TL vurgun yapan dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Takip sonucunda şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri tespit edildi.

Dolandırıcıların açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri mağdurlardan kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para isteyerek dolandırdıkları belirlendi.

9 Ocak'ta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket polislerinin desteğiyle Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan ve 4 gün boyunca ifadeleri alınan 44 şüpheliden, ifadeleri tamamlanan 41 şüpheli

Operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüphelinin 4 gün boyunca ifadeleri alınırken ifadeleri 4 gün süren ifadelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonun İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla,, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde, Kayseri illerinde yapıldığı öğrenildi.