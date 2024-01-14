Türkiye Sigortalar Birliği'nden depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına duyuru

Kaynak: AA
Türkiye Sigortalar Birliği'nden depremde hayatını kaybedenlerin mirasçılarına duyuru
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların mirasçılarına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşların adına düzenlenmiş "Hayat Sigortası" ve "Ferdi Kaza Sigortası" poliçeleri bulunması durumunda, mirasçılarının tazminat haklarının olabileceğini açıkladı.

TSB'den konuya ilişkin apılan açıklamada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlerin mirasçılarına bilgilendirmede bulunuldu.

Türkiye Sigorta Birliği'nin açıklaması, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü deprem felaketi nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlarımızın mirasçılarına önemli bir duyurumuz var ifadesi ile başladı.

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Açıklamada, "Hayatını kaybeden sevdiklerinizin adına düzenlenmiş 'Hayat Sigortası' ve 'Ferdi Kaza Sigortası' poliçeleri varsa ve siz vefat etmiş kişinin mirasçısı iseniz, bu poliçeler kapsamında size ait tazminat hakları bulunabilir. e-Devlet üzerinden, 'Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama' veya 'Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama' bölümüne girerek, mirasçısı olduğunuz kişinin TC kimlik numarası ve mirasçılık belgesinin alındığı kurum bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz. ifadeleri yer aldı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sitesi üzerinden, 'Meblağ Sigortalarında Hak Sahipliği Sorgulama (Vefat Eden Sorgu)' bölümünden kendi e-Devlet bilgilerinizle doğrulama yaparak, vefat eden kişinin TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek bilgi alabilirsiniz.

İzlenmesi gerekilen yolun tarif edildiği açıklamada, "Vefat eden kişiye ait 'Hayat' ve 'Ferdi Kaza' sigortası poliçelerine yukarıdaki adımları takip ederek ulaşabilir, hak sahibi olduğunuz tazminatı ilgili sigorta şirketine başvurarak talep edebilirsiniz. Bu zor zamanlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." denildi

açıklamanın sonunda "Depremde kaybettiğiniz sevdiklerinizin anısına saygıyla." ifadeleri yer aldı

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