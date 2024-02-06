Depremzede kadın göz yaşları içinde isyan etti. 'Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Sana oy versem ne vermesem ne?'

Kaynak: Haber Merkezi Turgay Tütüncü
Depremzede kadın göz yaşları içinde isyan etti. 'Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Sana oy versem ne vermesem ne?'
Hataylı bir depremzede, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı konuşmaya tepki göstererek,“Biz bu memleketin evladı değilmiyiz? Sana oy versem de oy vermesem de sen devletsen bana bakmaya mecbursun” ifadelerini kullandı.

Hataylı bir depremzede depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinin yıl dönümünde iktidara tepki göstererek isyan etti.

Yaşananların çok zor olduğunu ifade eden depremzede, 1 senedir kimsenin yardıma gelmediğini binaların yıkık bir şekilde kaldığını iktidarın sadece boş konuştuğunu söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Hatay’a gelen Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya tepki gösteren depremzede Erdoğan’ın depremzedeleri oy vermedikleri için tehdit ettiğini söyledi.

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"BİZ BU MEMLEKETİN EVLADI DEĞİLMİYİZ? SANA OY VERSEM DE OY VERMESEM DE SEN DEVLETSEN BANA BAKMAYA MECBURSUN"

Depremzede yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Çok zor görüyorsunuz şehrimiz olduğu gibi yıkık kaldı. 1 senedir kimse yardıma gelmedi. Binalar yıkık kaldı. Boş konuşuyor yukarıdakiler. Hiçbir şey yapmadılar bize. Üzerine bir de Cumartesi günü bizi tehdit ettiler. Biz bu memleketin evladı değilmiyiz? Sana oy versem de oy vermesem de sen devletsen bana bakmaya mecbursun. Şu hali görüyorsunuz değil mi? Burası cennet gibi bir yerdi. Burası cennetin bir parçasıydı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaşanan depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Hatay için, ”Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın gerçekleştirdiği bu konuşma tehdit olarak algılandı.

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