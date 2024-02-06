Depremzede kadın göz yaşları içinde isyan etti. 'Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Sana oy versem ne vermesem ne?'

Hataylı bir depremzede, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı konuşmaya tepki göstererek,“Biz bu memleketin evladı değilmiyiz? Sana oy versem de oy vermesem de sen devletsen bana bakmaya mecbursun” ifadelerini kullandı.