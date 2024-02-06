Depremde morga kaldırılan çocuğun hayatını kurtardı. 'Bir senedir arıyorum evlat edinmek istiyorum'

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldü sanılarak morga konulan bebeğin yaşadığını fark eden ve yeniden acil servise götürerek hayata döndüren Ahmet Vurgun, bir senedir hayata döndürdüğü çocuktan bir iz bulabilmek için uğraşıyor.

Çocuğun anne ve babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyleyen Ahmet Vurgun, enkazda çalışırken enkazdan genç bir çocuk aldığını, hastaneye götürmeye çalışırken yolda hayatını kaybettiğini, çocuğu hastaneye götürdüğünde ise morgda bir bebeğin parmağının oynadığını gördüğünü, çocuğu kucağına aldığında ise çocuğun nefes aldığını söyledi.

“BANA SORAN HEMŞİREYE NASIL BULDUĞUMU ANLATINCA AĞLAMAYA BAŞLADI”

Çocuğu hemen acile götürdüğünü belirten Vurgun, ”Hemen acile götürdüm. Kalp masajı yaptılar çocuk hayata döndü. Sonra çocuğu yoğun bakıma aldılar. Ben yarım saat bekledim. Bana ailesi misin diye sordular. Yok dedim bana durumunun iyi olduğunu söylediler. Bana soran hemşireye nasıl bulduğumu anlatınca ağlamaya başladı. Ben çocuğu bir daha bulamadım o zamandan bu yana hastaneye gidiyorum çocuğun öğrendiğim kadarıyla annesi babası da vefat etti. Çocuğu çok merak ediyorum üzerinden tam bir yıl geçti” dedi.

“BEN ONU BULSAYDIM EVLATLIK ALIRDIM”

Hala bir ümit bebekle karşılaşmayı beklediğini söyleyen Vurgun, “Ben onu bulsaydım evlatlık alırdım. Acı büyük tarifi yok. Biz de bir yıldır konteynerde yaşıyoruz bizim de evimiz yıkıldı. Bir ümit onu bekliyorum ben belki birileri anlatır ileride kendisine ya da haberleri büyüyünce görür ben kendisini çok merak ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın” ifadelerini