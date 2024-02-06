Tarihin en utanmaz futbolcusu. Depremden 10 gün önce geldi 89 dakika oynadı. Hatayspor'u şikayet edip milyonları istedi

Kaynak: AA
Tarihin en utanmaz futbolcusu. Depremden 10 gün önce geldi 89 dakika oynadı. Hatayspor'u şikayet edip milyonları istedi
Deprem nedeniyle 10 gün önce transfer olduğu Hatayspor'da sadece 89 dakika oynayan Jeremy Dudziak Hatayspor'u FIFA'ya şikayet etti.

Tunus asıllı futbolcu Jeremy Calvin Dudziak'ın, sözleşme imzaladıktan sadece 10 gün sonra yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un ödenmemiş alacakları konusunda FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

FIFA OYUNCUYU HAKLI BULDU

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatayspor'un Tunuslu oyuncusu, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu dönemde kendisine ödenmesi gereken 124 bin avroyu talep etti. Dudziak ayrıca alacaklarının yanı sıra yüzde 5 gecikme faizi ile avukat ve dava masraflarının da Hatayspor tarafından karşılanmasını istedi.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

FIFA, Dudziak'ı kısmen haklı buldu ve futbolcuya 45 bin 632 avro (1,5 milyon lira) ödenmesine karar verdi. Ancak bu ödeme yapılmazsa kulübe transfer yasağının getirileceği belirtildi.

İDDİALARI YALANLADI

Almanya'nın Hertha Berlin takımında kariyerine devam eden Dudziak, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatayspor'la anlaştıktan sonra takımla bir hafta geçirdik. Maalesef talihsiz felaket yaşandı. Kulübümle ve hocamla görüştükten sonra yollarımızı ayırdık. Asılsız haberler sonrasında bu açıklamayı yapma gereği duydum. Hiçbir şekilde Hatayspor'dan para talebim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Dudziak, 26 Ocak 2023 tarihinde Hatayspor ile sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye göre, futbolcuya aylık 24 bin avro olmak üzere toplamda 120 bin avro ödeme yapılacak ve ek olarak 4 bin avro ev ve araba kiralaması için ödeme yapılacaktı. Ancak 6 Şubat 2023'teki deprem nedeniyle lig maçları ertelendi ve Hatayspor ligden çekildi. Dudziak ise 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında 3 maçta süre almıştı.

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