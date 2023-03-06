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Depremzede yardımlarını çalan emniyet müdürü tutuklandı

Tekirdağ'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine getirdiği öne sürülen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:44
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Depremzede yardımlarını çalan emniyet müdürü tutuklandı

Depremzede yardımlarını çalan emniyet müdürü tutuklandı
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(DHA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye  ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ’daki evine getirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını tespit etti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar bulundu.

Gözaltına alınan Işık,  Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Işık,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Işık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından gözaltına alınan Işık, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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