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Fenerbahçe depremzedeleri unutmadı

Fenerbahçe'nin depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor...

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:25
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Depremzedeler için Fenerbahçe'nin yardım seferberliği sürüyor

Fenerbahçe depremzedeleri unutmadı
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Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği aracılığıyla depremden zarar gören vatandaşlara 600'den fazla çadır ve 9 tır yardım malzemesi ulaştıran Fenerbahçe depremzedeleri unutmadı.

Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesi, Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentindeki taraftar derneği üyelerince karşılandı.

Gıda, giyim ve çadır gibi ihtiyaç malzemeleri dernek üyeleri tarafından Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırıldı.

Çadırların altyapılarının hazırlanması ve kurulumunu ise Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği üyeleri yaptı.

5000'ÜNÜ KURDUK

Dernek Başkan Gaffar Akarca, depremlerin ardından Fenerbahçe Kulübü ile ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "9 yardım tırı şehrimize ulaştı. Biz de bunları organize etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibine ulaştırmaya çalışıyoruz. 600'ün üzerinde çadır şehrimize geldi. 500'ünü kurduk ve vatandaşları yerleştirdik. Bunlar 16 metrekarelik büyük çadırlar. Rahat 6-7 kişilik aile konaklayabilir." diye konuştu.

Akarca, Fenerbahçe'nin armasının bulunduğu çadırların kentin birçok noktasında kurulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş ve Hatay'da 23 Nisan için çocuklara yönelik özel programlar düzenleyeceklerini de aktaran Akarca, ramazan ayı nedeniyle koli dağıtımlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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