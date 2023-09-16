Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerinin bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir depoya baskın yapan polis, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerine el koydu.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı.

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Gelen ihbar doğrultusunda Özerli Mahallesi'nde bir binanın alt katındaki depoya baskın yapıldı.

Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi.

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El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

Öte yandan malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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