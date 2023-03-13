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Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlığına böyle kavuştu

Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Mehmet Karayılan, minimal invaziv (Küçük Kesi) yöntemi İle gerçekleştirilen bypass cerrahisi ile sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:48
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Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçirdi

Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlığına böyle kavuştu
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İHA’nın haberine göre; Depremzedelere yemek yapmak isterken aniden fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Karayılan, hastaneye getirildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karayılan, hemen ameliyata alındığı ifade edildi. Karayılan, Doç. Dr.Sevük tarafından meme altından kapalı yöntemle yapılan bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Minimal invaziv cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası kapalı olan 4 damarı açılan Karayılan, “Depremin ardından yaşadıklarımız hiç kolay değildi. Ben aşçıyım. Depremden etkilenen vatandaşlara yemek yapmak istedim. Bir anda göğsümde ve kolumda uyuşma ile ağrı hissettim. Yaşadığım yoğun stres ve yorgunluktan olduğunu düşündüm. Kalp krizi geçiriyormuşum. 4 damarımın tıkalı olduğunu duyunca çok korktum. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve kendimi güvende hissettiren hastane yönetimine çok teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Doç. Dr. Sevük başarılı geçen operasyonla ilgili, “Hastamızın 4 damarı tıkanmıştı. Hastamızı göğüs kemiğini kesmeden, kapalı yöntemle meme altından yapılan koroner bypass yöntemi ile sağlığına kavuşturduk. Tıkalı olan koroner kalp damarlarının açılması için yapılan bypass ameliyatı, artık küçük kesi yöntemi olarak da bilinen minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilebiliyor. Açık cerrahiye göre hastaya birçok avantaj sağlayan bu yöntem göğüs kemiği açılmadan 3-4 cm’lik kesiler aracılığı ile yüksek teknolojili ekipman ve görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor. Minimal invaziv bypass cerrahisi, açık kalp cerrahisi uygulanabilecek bütün hastalar için uygulanabiliyor. Kapalı by-pass ameliyatları ile hastalar 24 saat içinde ayağa kalkıp normal hayatlarına devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.

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