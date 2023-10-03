Depremzedelerin beklediği koli milletvekillerine gitti. İçine bir de not bıraktılar

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, depremzedeler için hazırlanan gıda kolilerinin, milletvekillerine gittiği iddia edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, depremin yaralarını sarmaya çalışan kentten tedarik edilen ürünlerden oluşan 600 koliyi milletvekillerine dağıttı.

BAZI MİLLETVEKİLLERİ KABUL ETMEDİ

İçerisinde; ceviz, fıstık, sumak, pul biber, fıstık ezmesi, pekmez sucuğu gibi ürünlerin yer aldığı koliyi, bazı milletvekillerinin kabul etmediği de belirtildi.

K.MARAŞ BELEDİYESİ LOGOSU BASILDI

Parlamentodaki milletvekili odalarına dağıttırılan gıda kolilerinin üzerinde Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun olduğu görüldü.

Odalara tek tek dağıttırılan kolilerin içine bir de not bırakıldı.

Notta, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bütün varlığımızı ve hatırlarıyla yerle bir olan şehirlerimizi, kardeşlerimizi, yetim ve öksüzlerimizi, bu büyük felaketin yüreklerimizi yakan ağır ve derin acısını nasıl hafifletebilirdik, nasıl baş edebilirdik… Doğusu ve batısıyla güneyi ve kuzeyiyle dört bir yandan gönlü ve bedeniyle tüm milletimiz yanımıza akmasaydı…"