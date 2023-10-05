Depremzedelere bu yapılır mı? Başvuranlar şok yaşadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde işsizlik ödeneği alamayan vatandaşları işaret eden CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, deprem bölgesi için yeni bir düzenleme yapılarak işini kaybeden depremzedelere 1 yıl boyunca işsizlik maaşı bağlanmasını talep ederek, "Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın yalnızca 56 bin 652’si işsizlik ödemesi alabildi” ifadesini kullandı.

'DEPREMZEDE İŞSİZLİKLE BOĞUŞUYOR'

Ağbaba, depremin etkilediği illerdeki işsizlik ödeneği başvurularını şöyle değerlendirdi:

“Depremde 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Depremin yarattığı acılar yetmiyormuş gibi depremzede vatandaşlarımız şimdi de ekonomik zorluklar ve işsizlikle boğuşmak zorunda kalıyor. Depremden sonra vatandaşlarımız yalnızca sevdiklerini, evlerini kaybetmedi; aynı zamanda işlerini de kaybetti. Depremin etkilediği 11 ilde Ocak-Temmuz döneminde toplam 162 bin 809 depremzede yurttaşımız işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu yurttaşlarımızın yalnızca 56 bin 652’si işsizlik ödemesi alabildi. Başvuru yapan her üç depremzededen ikisinin işsizlik ödeneği başvurusu reddedildi.

'EN ÇOK İSTİHDAM KAYBI HATAY, MARAŞ, MALATYA VE ADIYAMAN'DA'

TOBB verilerine göre depremin istihdama en olumsuz yansıdığı iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illeri olmuştur. Hatay ilinde geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine, Kahramanmaraş’ta çalışan sayısı 147 binden 104 bine, Malatya’da 95 binden 71 bine Adıyaman’da istihdam 55 binden 48 bine gerilemiştir.

'4 İLDE HER 3 KİŞİDEN 1’İ İŞİNİ KAYBETTİ'

Depremin vurduğu 4 ilde ortalama her 3 kişiden 1’i işini kaybetmiştir. AKP iktidarı en zor dönemlerinde yurttaşı yalnız bırakıyor. On binlerce kişi işsiz kalmış, ortada ayakları yere basan bir istihdam politikası yok. Pandemi oluyor vatandaş maske bulamıyor, aşı yaptıramıyor, deprem oluyor devletin kurumları ortadan kayboluyor. Bu devlet yalnızca vergi toplamak için mi var?

Türkiye’de işsizlik ödemesi alma koşulları ağır. Bu koşulların mutlaka hafifletilmesi gerekiyor. Genel bir düzenleme yapılması şart olmakla birlikte, bu yapılamıyorsa bile deprem öncelikli olmak üzere özel bir düzenleme yapılabilir. Deprem öncesinde bir işte çalışıp, deprem nedeniyle işini kaybeden yurttaşlarımıza 1 sene boyunca başka hiçbir koşul aranmadan işsizlik ödemesi yapılabilir. Bunun fona hiçbir yükü olmayacaktır. Böylelikle işsizler dışında her şey için kullanılan fon amacına uygun bir şekilde kullanılmış olur.”