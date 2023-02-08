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Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 06:38
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Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Ali Cengiz A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülay A., Muhammed Yusuf A., Sonay Büşra A., 9 yaşındaki Yusuf A. ve 5 yaşındaki Ahmet Talha A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi. (AA)

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