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  • Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi

Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedelerin barındığı çadırda çıkan yangın sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Mislina Eker, Osmaniye'de toprağa verildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:26
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Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi

Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi
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Olay, İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana gelmişti ve yangında Elif Mislina Eker'in yanı sıra kardeşleri Ertuğ Veli Eker (18) ve Yeşim Eker (17) de yaralanmıştı.

Ağır yaralı kardeşler, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Elif Mislina Eker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yeşim Eker'in ise hala hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Elif Mislina Eker'in cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katılarak aileyi teselli etti.

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