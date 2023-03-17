Depremzedelerin seçim için adres beyanında son gün

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ikametgâhından ayrılan seçmenlerin bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanı için bugün son gün.

Hem farklı illere gidenler hem de bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde kalan seçmenler, adres değişikliği bildirimlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Bildirimler e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt, otel ve pansiyon gibi geçici ikametgahlara da adres bilgileri taşınabiliyor.

Adres beyanına dair işlemler, 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.