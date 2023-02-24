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Depremzedelerin yardım malzemeleri yola saçıldı 

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Mevkii'nde deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri götüren TIR kaza yaptı, malzemeler yerlere saçıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:34
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Depremzedelerin yardım malzemeleri yola saçıldı 

Depremzedelerin yardım malzemeleri yola saçıldı 
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İHA'nın haberine göre, kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 

İstanbul’dan yüklediği ve depremzedeler için ihtiyaç malzemesi taşıyan Habit S. idaresindeki 06 KFG 83 plakalı MAN marka TIR, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta bariyerlere çarparak refüje girdi ve sürüklendi. 

Kazada TIR'da yüklü olan ve deprem bölgesine giden ihtiyaç malzemeleri yerlere saçıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazadan dolayı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve karayolları ekipleri tedbir alırken yola saçılan malzemeler kenara alındı. Kaza yapan TIR'ın boşaltılıp başka bir araca yüklemesi gündüz saatlerinde yapıldı. 

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