Depremzedelerin yardım malzemelerini çalan emniyet müdüründen pes dedirten savunma

DHA'nın haberine göre; Tekirdağ’da, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen yardım malzemelerini evine götürdüğü iddia edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, “Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği” suçundan yargılanıyor. Işık, mahkemede yaptığı savunmada, “Getirdiğimiz malzemeleri kaybolmaması için evime götürdüm” dedi.

Deprem bölgesinden yardım malzemelerini çaldı

Olay, 26 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ’da meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan Yadigar Işık, depremzedelere ait yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyerek Tekirdağ’daki evine getirdi. Işık’ın durumu müdürlerine bildirildi. Yapılan incelemede, Işık’ın evine taşıdığı malzemelerin görüntüleri tespit edildi.

Evinden jeneratör, çadır, ısıtıcı çıktı

Işık’ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Işık, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalanarak tutuklandı.

“Millet TIR TIR götürüyor” dedi

Işık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşmasında savunma yapan Işık, malzemelerin valiliğin bilgisi dahilinde alındığını iddia etti. Işık, “Deprem bölgesine gönüllü olarak gittim. Getirdiğimiz malzemeleri kaybolmaması için evime götürdüm. Hırsızlık yapacak olsam banka ve kuyumcu gibi koruduğum alanlardan yapardım” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memurları ise Işık’ın kendilerine “Millet TIR TIR götürüyor, biz bir iki şey götürsek ne olur?” “Sizde bir şeyler alın ne olacak?” dediğini aktardılar.

Cumhuriyet Savcısı, suçun zimmet oluşturabileceğini, suçun alt ve üst sınırının belli olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme heyeti, Yadigar Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 28 Eylül 2023 tarihine erteledi.