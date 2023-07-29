12 kişiye mezar olan binanın müteahhit ve mühendisi serbest bırakıldı

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılarak 12 kişiye mezar olan Adana'daki Mete apartmanının müteahhit ve mühendisi hakkında ilk celsede serbest bırakma kararı verildi.

KAYNAK: DHA
12 kişiye mezar olan binanın müteahhit ve mühendisi serbest bırakıldı

Adana'nın merkez Çukururova ilçesindeki Mete Apartmanı, 6 Şubat’a meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar gördükten sonra ikinci depremde ön tarafı yıkıldı. Binanın enkazında 12 kişi hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı depremlerin ardından yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mete Apartmanı’nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran da gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili davanın ilk duruşması 21 Temmuz’da Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Mete ve Tuğran’ın yanı sıra enkazda yakınlarını kaybeden mağdurlar katıldı.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda binanın karot örneğinin deprem dayanıklılık testini geçmediği ve deprem mevzuatına uygun yapılmadığı belirtildi.

"APARTMANI YAPTIĞIMIZDA ADANA'NIN DEPREM KUŞAĞI FARKLIYDI"

Savunmasında ailesiyle birlikte 2016’dan beri Mete Apartmanı’nda oturduklarını söyleyen Muzaffer Mete, "İnşaatın yapımına 1997’de başladık. Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. O zaman Adana üçüncü deprem kuşağındaydı, sonrasında ikinci, ardından ise birinci deprem kuşağına alınmış. Biz apartmanı yaptığımızda Adana'nın deprem kuşağı farklıydı" ifadeleri kullandı.

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