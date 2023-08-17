Depremzedenin evini eskici kılığına girip soydular

Adana’da depremzedenin eşyalarını eskici kılığına girip soyan 2 şahıstan birisi tutuklandı. Diğer şahıs ise aranıyor.

KAYNAK: DHA
Depremzedenin evini eskici kılığına girip soydular

Adana’da depremde evi hasar gören 28 yaşındaki Rıfat A.’nın eşyalarını taşıdığı daireye hırsızlar dadandı. Farklı tarihlerde daireye girip eşyaları seyyar satış arabasına yükleyerek çalan 2 kişiden Uğur Bek güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.

Olay, 7 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Rıfat A., deprem nedeniyle evi hasar görünce; eşyalarını kiraladığı bir daireye yerleştirip, yayla evine gitti.

Depremzedenin uzun süredir evde olmadığını fark eden 2 şüpheli, eskici gibi davranıp sokağa geldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheliler, kapısını kırıp, Rıfat A.’nın evine girdi.

Şüpheliler, evdeki çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, ankastre ocak, elektrikli süpürge, porselen yemek takımı, dizüstü ve masaüstü bilgisayarı farklı tarihlerde çalıp, seyyar satış arabasına yükleyerek sokaktan ayrıldı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Komşusunun fark edip, telefonla aramasıyla evinin soyulduğunu öğrenen Rıfat A., durumu polis bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerden Uğur Bek’i adresine yapılan baskında yakaladı. Diğer şüpheli ise bulunamadı.

Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli Bek, pişman olduğunu ve Rıfat A.’nın zararını karşılamak istediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Bek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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