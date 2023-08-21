Depremzedeleri kamu kurumları da sokağa attı. Her şey seçim bitene kadarmış..

Şubat ayında yaşanan büyük depremden sonra afetten etkilenen vatandaşlarımınız çilesi bir türlü bitmek bilmiyor. Konut ve halk sağlığı gibi sorunlar bölgede devam ederken, çevre illere gönderilen depremzedeler de barınma sorunuyla karşı karşıya bırakıldı.

Birgün’ün haberine göre, daha önce KYK yurtlarından çıkarılan depremzedeler, şimdi de kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerinden çıkarılmak isteniyor. Kendilerine bir barınma alternatifi sunulmadan kaldıkları yerleri terk etmeleri istendi.

"72 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM AMA KİMSEDEN SES ÇIKMADI"

Ankara’da SGK Kavaklıdere Eğitim Tesisi’nde kalan depremzedeler, kalacak yer sunulmadan konuk evinden tahliye edilmek istendi. Afetzedeler, 18 Ağustos'ta valilik kararıyla kamu misafirhanelerinden çıkarılmaya başlandığını ancak kendilerine bir belge gösterilmediğini söyleyerek yetkililere aradıklarını ve ulaşamadıklarını söyledi.

Bir depremzede, misafirhaneden başka gidecek yerlerinin olmadığını söyleyerek, “Bize kalacak yer göstermeden ‘Çıkın’ diyorlar. Evimiz hasar aldı, burada kalıyoruz. Burada benim gibi 12 kişi kalıyor. Cuma gününden bu yana yetkililere ulaşmaya çalışıyorum. 72 telefon görüşmesi yaptım ama kimseden ses çıkmadı” dedi. Muhatap bulamadıklarını anlatan depremzede “‘Pazartesi günü 11’e kadar çıkacaksınız’ dediler. ‘Polis zoruyla mı çıkaracaksınız?’ diye sorduğumda ‘Hakkınızı helal edin’ dediler. Ellerinden bir şey gelmiyormuş” ifadelerini kullandı.

"10 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?"

Ev ararken insanların dolandırıldığını belirten bir başka depremzede ise “Arkadaşım ev bulmak için gitti, dolandırıldı. Memlekete dönemiyoruz, bizi bu halde ortada bırakıyorlar” diye konuştu. Yaklaşık 10 gün önce Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüştüklerini söyleyen depremzede “Bakan’a aldığımız duyumları sorduğumuzda ‘Kim size çıkın diyor, burada kendi isteğinizle kalmıyorsunuz’ demişti. Aradan geçen 10 günde ne değişti de bize çıkın diyorlar” diyerek tepki gösterdi.