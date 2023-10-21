Derbi öncesi Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı. Yeniçağ Rams Park'tan bildiriyor

Adem Kabayel - Yeniçağ Spor Özel

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, 30 otobüsle RAMS Park'a geldi.

Tüpraş Stadı'ndan Rams Park'a yolculuk esnasında taşkınlık çıkaran 10'un üzerinde Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı.

BAZI OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altından otobüslerden indirilerek gişelere doğru yönlendirildi. Bu arada taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. Camı kırık olan otobüsteki taraftarlar, araçlardan indirilmedi.