Derbi öncesi Kerem'den şampiyonluk açıklaması

"Kazanabilseydik çok daha güzel olacaktı" diyen Milli futbolcu, Fanatik'in haberine göre "Taraftarımıza teşekkür ederiz, bizi sonuna kadar desteklediler. Tabii ki üzüldük ama önemli olan bu maçlardan yenilgiyle ayrılmamak. Böyle şeyler olabiliyor.

Yolumuz uzun. Daha önümüzde önemli maçlar var. Her şey yine bizim elimizde. İnşallah önümüzdeki maçlarda böyle kazalar olmayacak.

Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

DERBİDE GOL İSTİYOR

Sezonun son haftaları yaklaştıkça form grafiğini yükselten Kerem'in, son 3 lig sınavında 2 golü ve 4 asisti bulunuyor.

Gözünü pazar günkü dev mücadeleye çeviren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra bu sezon Beşiktaş'a karşı da boş geçmemenin hesaplarını yapıyor.