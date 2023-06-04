Derbi öncesi kriz! Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluğunu tanımadı

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında gündem yaratan açıklamalara imza attı.

Derbi öncesi kriz! Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluğunu tanımadı

Derbi öncesi demeç krizi yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek yayıncı kuruluşa Galatasaray taraftarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. İsmail, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" dedi.

24 yaşındaki genç futbolcunun "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" ifadeleri Galatasaray taraftarını kızdırdı.

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