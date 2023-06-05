Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler

Editör: Fatma Demirkaya
Derbi sonrası stat hoparlörlerinden Fenerbahçelileri kızdıracak anlar yaşandı.
Müsabakanın ardından Galatasaray, Fenerbahçe'ye şarkılı göndermede bulundu.
NEF Stadı hoparlörlerinden yükselen "Benimle oynama, şansını zorlama, uğurlar olsun" şarkısı na Sarı - Kırmızılı taraftarlar hep birlikte eşlik etti.
Bu sırada protokol tribününde bulunan Fenerbahçe Ali Koç'a Galatasaraylı taraftarlar da şarkılı göndemede bulundu.
Sarı - Kırmızılı seyirciler üst tribünde bulunan Ali Koç'a dönerek "Şansını zorlama. Uğurlar olsun" şarkısını söyledi.
Ali Koç'un bu duruma sinirlendiği gözlenirken kısa süre sonra tribünü terk ettiği görüldü.