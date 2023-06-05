Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbide Başkan Ali Koç tribünde zor anlar yaşadı.

Derbide Ali Koç'un yüzüne 'Uğurlar olsun' şarkısını söyleyip kaydettiler

Editör: Fatma Demirkaya

Derbi sonrası stat hoparlörlerinden Fenerbahçelileri kızdıracak anlar yaşandı.

Müsabakanın ardından Galatasaray, Fenerbahçe'ye şarkılı göndermede bulundu.

NEF Stadı hoparlörlerinden yükselen "Benimle oynama, şansını zorlama, uğurlar olsun" şarkısı na Sarı - Kırmızılı taraftarlar hep birlikte eşlik etti.

Bu sırada protokol tribününde bulunan Fenerbahçe Ali Koç'a Galatasaraylı taraftarlar da şarkılı göndemede bulundu.

Sarı - Kırmızılı seyirciler üst tribünde bulunan Ali Koç'a dönerek "Şansını zorlama. Uğurlar olsun" şarkısını söyledi.

Ali Koç'un bu duruma sinirlendiği gözlenirken kısa süre sonra tribünü terk ettiği görüldü.

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