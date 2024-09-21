Derbide gol yağıyor. Kadıköy'de şok eden görüntü

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Derbide gol yağıyor. Kadıköy'de şok eden görüntü

Galatasaray Gabriel Sara'nın golüyle 3-0 öne geçti.

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