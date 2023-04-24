Beşiktaş Galatasaray maçının bilet fiyatları şaşkınlık yarattı

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Bilet fiyatlarının yüksekliği şaşkınlık yarattı.

Kulübün internet sitesinden "Galatasaray Maçı Biletleri Hakkında Bilgilendirme" başlığı ile yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.

Bilet satışlarına ilişkin detaylar, aşağıdaki gibidir.

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nde bilet satışı yapılmayacaktır.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam bir kişi adına (1 adet) bilet satın alabilir. Bilet satın alınacak taraftarlarımızın passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir.

Passolig kartım henüz elime ulaşmadı, maça nasıl girerim?

Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Kadın ve öğrenci taraftarlarımızla Doğu Üst ve Kuzey Üst tribünlerinden kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 3 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır. Diğer kategorilerden kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakları bulunmaktadır.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına gelemeyecek kombine sahipleri kombinelerini sadece maçlık olarak Kulübümüze devredebileceklerdir. Kulübümüze devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47’lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılacaktır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.

Kombine transfer hakkım doldu, ne yapabilirim?

Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini kulübümüze devredebilirler.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendirim?

Maça gidemeyecek taraftarlarımız, kombinelerini Kulübümüze devredebilirler. Devredilen kombinenin Kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47’si parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanları 2023-2024 sezonu kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlamaktadır. Devir talebinin onaylanması için Kulübümüz tarafından satışa sunulan aynı kategori koltukların tükenmesi gerekmektedir.

Gazi-Engelli Tribün bilet talebini nasıl yaparım?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Biletler, Vodafone Park Gazi Engelli Tribünü kapasitesiyle sınırlı olduğundan 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Vodafone Park Gazi Engelli Tribünü biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımızın engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Galatasaray Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları

- Galatasaray karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarımız bilet satın alabilecektir.

- 30.04.2022 tarihinden itibaren Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal etmeyen taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarımız ve kombine sahipleri, biletlerini transfer edemeyecektir. Yalnızca kombine sahibi taraftarlarımız biletlerini kulübe devredebilecektir.

- Galatasaray karşılaşmasında Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 7.500TL

VIP 101-126: 6.250TL

1. Kategori: 2.500TL

2. Kategori: 2.350TL

3. Kategori: 1.900TL

4. Kategori: 1.650TL

5. Kategori: 1.500TL

Kapalı Üst: 1.400TL

6. Kategori: 1.250TL

7. Kategori: 475TL

8. Kategori: 450TL"