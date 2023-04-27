Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisi pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu derbi beIN Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sahalarında oynayacakları Galatasaray maçını Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Siyah-Beyazlılar, derbinin hakeminin yapay zeka ile atanmasını istediklerini de belirtmişti.

Ali Şansalan ile 13 maçta Beşiktaş;

8 Galibiyet - 4 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

Ali Şansalan ile 12 Maçta Galatasaray;

8 Galibiyet - 2 Beraberlik - 2 Mağlubiyet

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