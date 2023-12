Derbiye çıkmadan önce bunları yapan futbolcu kazanıyor

Öncelikle her futbolcunun üzerindeki baskıyı bir an önce kaldırması gerekir. Aksi takdirde bu zihinsel yük binmesine yol açar. Her futbolcunun oyun gücü teknik, taktik, fiziksel ve zihinsel performansın bir kombinasyonu. Fiziksel açıdan hazır olunması futbol teknik ve taktiğinden daha da önemlidir.

Profesyonel ya da halı saha oyuncusu bile olsanız önemli maçlarda her futbolcu rakibine değil oyuna odaklanmalıdır.

Önemli maçlarda, futbolcular kendilerini rakip oyucuyla kıyaslar. Bu psikolojik anlamda bir çöküntü bile yaratabilir. Bunun yerine futbolcunun güçlü yönlerine odaklanması gerekir.



Sonuca değil sürece odaklanılmasında yarar vardır. Aksi takdirde bir beklenti oluşacağından maç öncesi ağır bir baskı altına girilir.

Maça çıkmadan önce kişi mutlaka kendisine güven duymalıdır. Bazı futbolcular büyük maçlar öncesi gerginleşir ve güvenlerini yitirirler. Futbolcunun kendi yeteneğine kesinlikle güvenmesi gerekir.

Maç öncesi ısınmalarında belirlenen rutinlerin tekrara oyuncuyu rahatlatır. Bu stresi azaltacaktır.



Hedefe odaklanın. Kısa ya da uzun vadeli hedeflere sahip olmak kişiyi motive eder. Hedef yoksa cesaret kırılır bu durumda negatif enerji sahaya yansır.

Konsantrasyon şart. Maç esnasında dikkat çok çabuk dağılabilir. Bu nedenle oyundan kopmamak için full konsantrasyonlu olmak gerekir. Bu şekilde davranıldığında oyun daha keyifli hal alır.

