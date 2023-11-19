Derbiye Melek Subaşı sevgisi damga vurdu. Oyuncular galibiyeti belediye başkanını havaya atarak kutladı

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 10. Grup 4’ücü haftasında Bilecikspor ve Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.
Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftar, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya sevgi gösterisinde bulundu.
Mücadeleyi takip eden taraftarlar Belediye başkan vekili Melek Subaşı’ya tezahüratlarda bulunurken Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncuları Subaşı’nı havaya fırlattılar