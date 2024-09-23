Derbiyi kazanan Galatasaray’da oyunculara çifte müjde. Dursun Özbek kararını verdi

Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda aldığı 3-1’li derbi galibiyeti yönetimi ve taraftarı büyük sevince boğdu. Özellikle sezon başındaki transfer politikası ve ‘karaborsa bilet’ iddiaları ile tartışmaların odağında olan sarı kırmızılı yönetim için derbi galibiyetinin ilaç gibi geldiği ifade ediliyor.

Derbi galibiyeti sonrası oyuncuları ödüllendirme kararı alan Galatasaray yönetiminden iki müjdeli haber geldi.

Başkan Dursun Özbek, 3-1’lik galibiyeti için özel prim verme kararı aldı. Verilecek primin toplamda 1,5 milyon euroyu bulacağı ifade edildi.

Galatasaraylı oyuncular için ortaya çıkan ikinci müjdeli haber ise sarı kırmızılılardaki yerli oyuncuları ilgilendiriyor. Sarı kırmızılı yönetim, maaşlarını Türk Lirası olarak alan yerli oyuncuların ücretlerini artırma kararı aldı. Yönetimin böylece yerli ve yabancı oyuncular arasında çıkan maaş farkını en aza indirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Yönetimin başta Fenerbahçe derbisinde forma giyen Abdülkadir Bardakçı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ile toplu olarak masaya oturacak.

Öte yandan Eyüpspor’un teklifini son anda reddeden genç oyuncu Metehan Balcı’nın da maaşına zam yapılacak. Gen oyuncunun hem sözleşmesinin uzatılması hem de maaşına zam yapılması hedefleniyor.