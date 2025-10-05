Derbiyi tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Derbiyi tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray, dün akşam oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Wilfried Singo'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli oyuncunun arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yıldız sağ bek oyuncusu için bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray, milli ara dönüşünde ligde 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile de 22 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

