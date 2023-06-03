Dere yatağı taştı köprü sular altında kaldı

İHA'nın haberine göre, Çamlıkaya Sırakanoklar servis yolundaki köprü sular altında kaldı. vatandaşlar, yağışlı havaların ardından sürekli olarak bölgede su taşkınları yaşandığını dile getirdi.

“Yağışlar sonrası ve özellikle bahar mevsiminde su taşması sonucu köprü su altında kalıyor" diyen vatandaşlar "Yollar bakımsız sürekli olarak yollarımız kapanıyor. Yetkililerden bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” dedi.

Dere yatağında gerekli önlemler alınmadığı için sürekli olarak bölgeye yağmur düşmesi sonucu aynı manzara ile karşılaştıklarını anlatan vatandaşlar, heyelan nedeniyle ulaşımın güvenli olmadığını dile getirdiler.